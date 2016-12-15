Эстония: угрожал в Facebook убить премьера – садись в тюрьму
Таллин, 15 декабря, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Решение Госсуда Эстонии об оставлении в силе решения судов низших инстанций о признании 33-летнего Мартина Каттая виновным в виртуальных угрозах в адрес бывшего премьер-министра страны, председателя Реформистской партии Таави Рыйваса является правомочным и соразмерным совершенному преступлению. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщили в эстонском издании «Столица» со ссылкой на мнение юристов и адвокатов страны. Реальное тюремное заключение Каттая сроком три месяца стало результатом следствия, которое началось осенью 2015 года.
По словам члена правовой комиссии парламента Эстонии, члена Союза правых партий «Отечество — Республика» Райво Аэга, соразмерность совершаемых преступлений и соответствующих им наказаний в Эстонии находится в норме и не нуждается в пересмотре. Реальный тюремный срок за виртуальные угрозы в адрес руководства страны — это отражение действующего законодательства в данной сфере. «В истории много случаев, когда некоторые преступления, к примеру, декриминализировались: проступок переставал быть уголовно наказуемым и становились просто правонарушением, но и наоборот», — сообщил он, добавив, что пока такой необходимости нет.
По мнению юриста из эстонского юридического бюро Iustus Марко Вороновича, в Эстонии сформировалась подобающая и приемлемая в европейской правовой среде политика наказаний. В то же время, по его словам, стране не выгодно легкомысленно причислять к преступлению каждое малое нарушение: во-первых, это поднимет уровень преступности, во-вторых, увеличит количество заключенных в тюрьмах. Именно поэтому, считает он, суды всегда взвешивают варианты, при которых подсудимого можно освободить от тюремного заключения.
Присяжный адвокат Леонид Оловянишников считает, что угроза убийства в любом случае есть угроза убийства, потому в данном конкретном случае он не видит какого-либо основания для споров или разногласий о правомочности приговора. Он также не видит разницы, каким образом поступали угрозы — в реальном или виртуальном пространстве. «И совершенно не важно, угрожаешь ты своему соседу или премьер-министру: бывали уже аналогичные случаи», — отметил адвокат, добавив, что никакой политической составляющей в вынесенном решении не видит. «Этот приговор — напоминание, что за своими словами надо следить как в живом общении, так и в виртуальном, компьютерном», — заявил Оловянишников.
Как сообщали эстонские СМИ ранее, 8 сентября 2015 года член молодежной организации Союза правых партий «Отечество — Республика» Мартин Каттай через социальную сеть Facebook отправил сообщение генеральному секретарю Реформистской партии Мартину Кукку, в котором заявил, комментируя акции протеста в Эстонии по поводу появления беженцев региона Средиземного моря: «Мы прекратим деятельность, если беженцы не прибудут в Эстонию. /…/ Таави Рыйваса (премьер-министра Эстонии), скорей всего, убьем. В Нымме (таллинский район) я сохранил ему жизнь. Я не хочу быть причастным к этой ситуации, но я в ней нахожусь. Месть не заставит себя ждать. Тебя, Мартин Кукк, я пока не включаю в число тех, кого держу на мушке. Привет полиции Реформистской партии, мы всех вас убьем».
После беседы в полиции и заведения на него уголовного дела Каттай продолжал открыто выступать с подобными заявлениями в Facebook. Уголовное дело было возбуждено по статье «Посягательство на жизнь и здоровье высших государственных чиновников» и предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Никакие иные доказательства вины Каттая, кроме публикаций в Facebook, в деле не фигурируют.