Архангельск, 15 декабря, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Архангельское УФАС России информирует, что постановлением Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26.11.2015 № 68-в/9 установлены и введены в действие на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 тарифы для МУП «Водоканал» на территории МО «Город «Архангельск» на питьевую воду и на услуги водоотведения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФАС.

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Для населения эти тарифы составляют:

— на питьевое водоснабжение:

— на услуги водоотведения:

Как видите, на 2017 год процент роста тарифа (причем только со второго полугодия) составляет + 5,74% на водоснабжение и столько же на водоотведение.

Распоряжением Правительства РФ от 19.11.2016 № 2464-р утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2017 год. Для Архангельской области средний индекс составляет:

— на первое полугодие 2017 года — о %;

— на второе полугодие 2017 года — 4,2% (что 0,5% меньше индекса на 2016 год).

Постановлением Правительства РФ от 28.10.2016 № 1098 внесены изменения в ряд нормативных правовых актов Правительства РФ, позволяющие обеспечить контроль за правомерностью решений органов власти субъектов РФ, влияющих на рост платы граждан за коммунальные услуги, и незамедлительно реагировать на выявленные нарушения.

Согласно указанным изменениям, Федеральная антимонопольная служба наделяется полномочиями выдавать руководителю региона обязательное для исполнения предписание за превышение предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги. Такое предупреждение должно быть исполнено в течение 15 рабочих дней.

Вместе с тем, не стоит спешить обвинять Агентство по тарифам и ценам региона в превышении предельного индекса платы при установлении тарифа на водоснабжение и водоотведение, ведь в распоряжении Правительства РФ от 19.11.2016 № 2464-р речь идет о совокупности всех тарифов, а не об одной составляющей.

Решением Архангельского Областного суда от 04.10.2016 по делу № 3а-57/2016 исковое заявление МУП «Водоканал» было удовлетворено — постановление Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26.11.2015 № 68-в/9 признано противоречащим федеральному законодательству и недействующим. Как установил суд, орган тарифного регулирования занизил статьи расходов предприятия, следовательно, занизил тариф. При этом, суд никто не обвиняет в принятии антинародного решения, ведь хоть закон суров, но это закон.

Таким образом, постановление Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 26.11.2015 № 68-в/9 волей-неволей придется изменять.

Законодатель предусмотрел ответственность за превышение индексов размера платы граждан за коммунальные услуги, но параллельно определил возможность его увеличения. Основы формирования индекса установлены постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 400. В соответствии с пунктом 47 Основ, представительные органы местного самоуправления вправе обратиться к высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации с инициативой об установлении предельного индекса, превышающего индекс по субъекту Российской Федерации более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации.

Право губернатора на увеличение предельного индекса предусмотрено пунктом 50 Основ.

Не стоит думать, что это «беспрецедентный шаг, не имеющий аналогов на территории Поморья», и причислять депутатов Архангельской городской Думы, принимающих такое решение, к «апологетам преступной клики» и «врагам народа». Желающие могут ознакомиться с решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 26.01.2015 № 93-н или решением Городского Совета депутатов МО «Город Новодвинск» от 24.12.2015 № 120.

Можно как угодно относиться к повышению индекса размера платы граждан за коммунальные услуги и повышению тарифов — ругать или поддерживать. Итог неизбежно будет один — такая возможность предусмотрена действующим законодательством.