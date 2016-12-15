УФАС: повышение тарифа на воду в Архангельской области не нарушает закон
Архангельск, 15 декабря, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Архангельское УФАС России информирует, что постановлением Агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Для населения эти тарифы составляют:
— на питьевое водоснабжение:
— на услуги водоотведения:
Как видите, на 2017 год процент роста тарифа (причем только со второго полугодия) составляет + 5,74% на водоснабжение и столько же на водоотведение.
Распоряжением Правительства РФ
— на первое полугодие 2017 года — о %;
— на второе полугодие 2017 года — 4,2% (что 0,5% меньше индекса на 2016 год).
Постановлением Правительства РФ
Согласно указанным изменениям, Федеральная антимонопольная служба наделяется полномочиями выдавать руководителю региона обязательное для исполнения предписание за превышение предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги. Такое предупреждение должно быть исполнено в течение 15 рабочих дней.
Вместе с тем, не стоит спешить обвинять Агентство по тарифам и ценам региона в превышении предельного индекса платы при установлении тарифа на водоснабжение и водоотведение, ведь в распоряжении Правительства РФ
Решением Архангельского Областного суда
Таким образом, постановление Агентства по тарифам и ценам Архангельской области
Законодатель предусмотрел ответственность за превышение индексов размера платы граждан за коммунальные услуги, но параллельно определил возможность его увеличения. Основы формирования индекса установлены постановлением Правительства РФ
Право губернатора на увеличение предельного индекса предусмотрено пунктом 50 Основ.
Не стоит думать, что это «беспрецедентный шаг, не имеющий аналогов на территории Поморья», и причислять депутатов Архангельской городской Думы, принимающих такое решение, к «апологетам преступной клики» и «врагам народа». Желающие могут ознакомиться с решением Собрания депутатов МО «Котлас»
Можно как угодно относиться к повышению индекса размера платы граждан за коммунальные услуги и повышению тарифов — ругать или поддерживать. Итог неизбежно будет один — такая возможность предусмотрена действующим законодательством.
В случае соблюдения губернатором Архангельской области требований постановления Правительства РФ