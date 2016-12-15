Алеппо, Сирия, 15 декабря, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Российские военные в Алеппо по поручению президента РФ Владимира Путина готовятся к выводу из восточной части города оставшихся там боевиков, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Подготовка к выводу оставшихся боевиков и членов их семей из восточных районов города ведется во взаимодействии с сирийскими войсками, говорится в сообщении. Вывод террористов будет осуществлен двадцатью автобусами и десятью машинами скорой помощи по специальному коридору в Идлиб.

Мониторинг обстановки осуществляется при помощи беспилотников и камер видеонаблюдения. Власти Сирии дали гарантии безопасности боевикам, которые решили покинуть город.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителей сирийской оппозиции и «Хезболлы» сообщало, что операция по организации отхода боевиков из восточного Алеппо началась.