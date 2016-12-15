Тула, 15 декабря, 2016, 11:08 — ИА Регнум. План культурно-массовых мероприятий в Тульской области на зимний период представлен журналистам 14 февраля на брифинге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства области.

Борис Кустодиев. Елочный торг. 1918

Как рассказала журналистам министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, в предновогодние дни и дни школьных каникул — с 20 декабря по 10 января — в регионе запланировано более 1300 мероприятий.

Праздничные площадки — это елки, утренники, мастер-классы по изготовлению новогодних открыток и традиционных рождественских ёлочных игрушек, новогодние квест-игры, тематические экскурсии, новогодние мероприятия, включающие инсценировку русских народных сказок — будут организованы в каждом муниципальном образовании.

В 25 муниципальных образованиях региона также пройдут губернаторские ёлки с вручением подарков, в них примут участие 17 тысяч детей: победители конкурсов, олимпиад, соревнований, воспитанники государственных образовательных учреждений Тульской области, дети из многодетных и малообеспеченных семей.

Отдельные программы предложат жителям и гостям региона в новогодние каникулы музеи. Юных посетителей Тульского кремля, Историко-мемориального музея Демидовых, Тульского областного краеведческого музея ждут увлекательные квесты. Участники будут искать ответы на вопросы, отгадывать загадки, ребусы и тайны. В музеях будут организованы тематические театрализованные экскурсии, посвящённые празднику (в Богородицком дворце-музее и в Доме-музее В.В. Вересаева). Музеи предлагают множество мастер-классов с новогодней и рождественской тематикой (Тульский областной художественный музей, Музей П.Н. Крылова, Выставочный зал, музей «Спасское»). В музеях пройдут интерактивные мероприятия: «Русская ёлка», «Святки да колядки» в художественном музее. В музее командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева состоится новогодняя ёлка для детей и состоится показ новогодних сказок и мультфильмов.

Основные праздничные новогодние мероприятия региона будут проходить на площади Ленина в Туле. Торжественное открытие Главной городской ёлки состоится 27 декабря в 18:30.

«Для жителей и гостей города Тулы будут работать аттракционы, организованы зимний кинотеатр, музыкальные вечера и дискотеки. Зимний кинотеатр напомнит тулякам кадры из полюбившихся Голубых огоньков, в том числе и советского периода, популярных новогодних передач и кинокомедий. Особым категориям юных туляков, которые не смогут прийти на представления, в том числе и детям с ограниченными возможностями здоровья, подарки будут доставлены на дом», — рассказала министр культуры.

Впервые для туляков и гостей региона с 3 по 7 января от музея «Тульские самовары» в 15:00 и 17:00 будут организованы сборные обзорные экскурсии по городу.

В туристско-информационном центре «Культурный навигатор», который располагается на территории Тульского кремля, каждый желающий сможет получить бесплатную газету «Visit Тула», где представлен подробный перечень культурных мероприятий, которые будут проводиться на новогодние праздники.

Председатель областного комитета по спорту Дмитрий Яковлев рассказал о спортивных мероприятиях, запланированных на период новогодних праздников, — в рамках декады спорта и здоровья.

В муниципальных образованиях для разных категорий населения запланировано свыше 130 физкультурных и спортивных мероприятий по хоккею с шайбой, мини-футболу, лыжным гонкам, настольному теннису, баскетболу, волейболу, шашкам, шахматам, плаванию и другим видам спорта. В период проведения декады предполагается привлечь к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях более 20 тысяч человек.

Спортивные мероприятия не закончатся с завершением новогодних каникул — в течение всех зимних месяцев жителям региона будет предложено участие в самых различных проектах.

Так, 12 февраля в Туле на базе ледового стадиона «Заречье» состоится региональный этап Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей».

Традиционно регион присоединится и к Всероссийской массовой лыжной гонке. «Лыжня России» привлекает туляков к занятиям физической культурой и пропагандирует здоровый образ жизни. Наряду с любителями, на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, ветераны спорта. В 2017 году в Тульской области региональный старт запланирован на территории музея-усадьбы «Ясная Поляна». В соревнованиях регионального старта примут участие около 5 тыс. человек всех возрастов», — рассказал Дмитрий Яковлев.

Всего этой зимой в регионе запланировано более 890 спортивных и физкультурных мероприятий.

Директор ГУ ТО «Тульские парки» Андрей Журавлёв рассказал журналистам о новой концепции проведения массовых мероприятий в тульских парках. Он сообщил, что в действие запущен проект «Зима по-тульски», который включает три основных направления: «Спорт», «Развлечения», «Традиции».

«Многие мероприятия проекта «Зима по-тульски» будут проводиться на разных площадках — это и эстрады, и ледовые катки, и даже аллеи парков. На многих из них для удобства посетителей будут организованы дополнительные пункты продажи горячего кофе, какао, чая, и, разумеется, сувенирной продукции с тульскими брендами», — отметил директор ГУ ТО «Тульские парки».