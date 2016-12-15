Москва, 15 декабря, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Московских автомобилистов призовут заранее подготовиться к новогодним праздникам и купить подарки для друзей и близких. С 15 декабря 2016 года все информационные табло на столичных дорогах начнут транслировать сообщения для водителей с просьбой совершить все покупки заранее: «Скоро Новый год! Пожалуйста, подготовьтесь к празднику заранее! Это уменьшит заторы перед праздником!», сообщает 15 декабря сайт мэра и правительства Москвы.

Newsinphoto.ru Автомобильная пробка

«Все готовятся к Новому году, ездят по магазинам, начинается традиционная предпраздничная суета на дорогах. Мы решили обратиться к водителям всеми возможными способами, задействовали также и дорожные табло. Надеемся, что водители прислушаются, перенесут свои поездки на внепиковые часы или воспользуются общественным транспортом, а может, и вовсе купят подарки, например, через интернет», — уточнил глава ЦОД Москвы Вадим Юрьев.

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По прогнозам чиновников, количество затруднений на дрогах начнет возрастать после 15 декабря, и достигнет своего пика к 26−29 декабря. Затем начнётся постепенный спад, а 31 декабря локальные затруднения могут образоваться только у крупных магазинов и торговых центров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, реформа наземного пассажирского транспорта, лишила москвичей удобного вида транспорта — маршруток. А также по некоторым направлениям в разы увеличила время ожидания нужного транспорта. Увеличение платных парковочных мест, шагнувшее уже в спальные районы города, при тотальном сокращении бесплатных мест для стоянки, преследовало как-бы благую цель освободить улицы от пробок. И согласно отчетам чиновников, скорость автомобильного потока возросла, оборачиваемость парковок увеличилась, снизилось количество челночных поездок в поисках парковочного места. Но наступающий Новый год с присущей ему предпраздничной суетой, в поисках подарков для родных и близких, все расставил на свои места. В Москве вновь прогнозируются десяти бальные пробки, а чиновники из ЦОД призывают автомобилистов заранее позаботится о подарках для близких. Ведь специалисты по организации дорожного движения, не могут не понимать, что столицу ждет коллапс и в случае если автомобилисты, как всегда будут разъезжать по магазинам в последний момент. И тогда, когда оставят автомобили дома, и пересядут на общественный транспорт, в котором уже сейчас не хватает мест.

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