Ставрополь, 15 декабря, 2016, 11:04 — ИА Регнум.



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В бюджете Ставропольского края расходы на лекарственное обеспечение ВИЧ-инфицированных и больных гепатитом снижены на 3,7 млн рублей. Соответствующие поправки в бюджет региона на 2016 год одобрены депутатами края сразу в двух чтениях на заседании 15 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что в 2017 году федеральный центр также сократит финансирование закупок препаратов для лечения ВИЧ и гепатита.

По данным Минздрава региона, в Ставропольском крае в 2016 году отмечен значительный рост инфицированных ВИЧ. За девять месяцев 2016 года число ВИЧ-инфицированных ставропольцев увеличилось на 30%.

Сегодня на 100 тысяч ставропольцев приходится 23 ВИЧ-инфицированных. В 2016 году произошло 641 заражение ВИЧ. Больше всего заболевших в Лермонтове, Невинномысске, Георгиевске и Предгорном районе.

Напомним, сегодня на заседании уточнены параметры бюджета Ставрополья-2016 на 236,4 млн рублей. Доходы бюджета в 2016 год составят 79,9 млрд рублей, расходы сложатся в объеме 87,9 млрд рублей. Дефицит не изменится.