Лондон, 15 декабря, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Сотрудник сайта Wikileaks, известного разоблачительным публикациями, сообщил, что электронные письма штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон от Демократической партии были предоставлены сайту не «русскими хакерами», а инсайдерским источником, пишет газета Daily Mail.

Hans Письмо

Речь в публикации идёт о бывшем британском дипломате Крейге Мюррее, работающем в Wikileaks. Он сообщил и то, как попали к нему письма штаба Клинтон: материалы были переданы ему от члена Демократической партии в сентябре. В это время Мюррей находился в Вашингтоне. Русские хакеры никак «не помогли» Wikileaks.

Комментируя заявления в СМИ о том, что источники в американской разведке считают Москву причастной к проигрышу Клинтон на ноябрьских выборах, Мюррей отметил: «Не понимаю, почему в ЦРУ заявили, что информация поступила от российских хакеров, когда они должны знать, что это не так».

Он пояснил, что у этого человека была возможность получить информацию, используя своё официальное положение. «Документы поступили из инсайдерских утечек, не в результате хакерских взломов», — сказал Мюррей.

Мюррей также рассказал, зачем разоблачитель из Вашингтона пошёл на такой шаг. «Мотивация разоблачителей состояла в отвращении к коррупции Фонда Клинтон и кампании против Берни Сандерса», — пояснил он.

Как ранее соощало ИА REGNUM, телеканал NBC News озвучил обвинения в адрес России: два высокопоставленных источника в американских спецслужбах сообщили, что результаты минувших президентских выборов в США были обусловлены влиянием Москвы.

«Представители американских спецслужб с «высокой долей уверенности» полагают, что российский президент Владимир Путин был лично вовлечён в тайную российскую кампанию по вмешательству в президентские выборы в Соединённых Штатах», — сообщил телеканал.