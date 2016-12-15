Казань, 15 декабря, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Центробанк России ввел мораторий сроком на три месяца на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Татфондбанк». Ограничение вступает в силу 15 декабря, соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Теперь функции временной администрации по управлению банком в течение шести месяцев будет исполнять Агентство по страхованию вкладов (АСВ), отмечает «Коммерсантъ». Введение моратория на удовлетворение требований кредиторов представляет собой страховой случай. Не позже, чем через 14 дней со дня введения моратория, начнутся выплаты вкладчикам банка, включая индивидуальных предпринимателей. Порядок выплаты страхового возмещения будет определен АСВ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря Татфондбанк ввел ограничения на снятие наличных, 13 декабря перешел на сокращенный режим работы, а с 14 по 17 декабря приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. Эксперты оценивают дальнейшее финансовое положение кредитной организации оценивается как неопределенное.

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