Чебоксары, 15 декабря, 2016, 10:53 — ИА Регнум. На Чебоксарской ГЭС в 2017—2019 годы продолжится поддержка семей работников, усыновивших детей. Семьи будут получать не только корпоративные пособия, а дети — дополнительные льготы. Об этом ИА REGNUM на Чебоксарской ГЭС, где принят новый коллективный договор, который будет действовать в течение ближайших трех лет.

ИА REGNUM Чебоксары, конкурс рисунков на асфальте

Согласно решению, продолжится мотивация сотрудников к усыновлению детей-сирот. В соответствии с социальной политикой и программой социально-профессиональной адаптации детей — воспитанников детских домов, принятыми в ПАО «РусГидро», работники-усыновители, опекуны, а также попечители, принявшие ребенка в семью, будут получать льготы и стимулирующие выплаты. Сотрудникам, взявшим ребенка из детского дома, ежемесячно до достижения 14-летнего возраста будут выплачиваться корпоративные пособия. Для этих ребят также предусмотрены дополнительные льготы по оплате медицинских услуг, посещения спортивных секций, развивающих кружков, детских оздоровительных лагерей.

По данным Минобразования Чувашии, на 1 июля 2016 года в республике проживало 3177 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 95,3% воспитывается в замещающих семьях. В специализированных учреждениях находились 126 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в семейном устройстве (на 1 января 2016 года — 130 человек, на 1 января 2015 года — 214 человек).

Между тем, на Чебоксарской ГЭС также отмечают, что, несмотря на большую работу по сокращению издержек в компании, в новом коллективном договоре практически полностью сохранен социальный пакет работников. Приоритетными остаются программы добровольного медицинского страхования, негосударственного пенсионного обеспечения и улучшения жилищных условий сотрудников. Для поддержки молодых семей по-прежнему предусмотрены единовременные выплаты в связи с регистрацией брака и рождением ребенка, пособия по уходу за ребенком до трех лет, компенсация расходов на содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях.

Для привлечения в отрасль молодых квалифицированных специалистов коллективным договором предусмотрены льготы и выплаты при приеме на работу молодых специалистов, выплаты детям работников, обучающимся по профильным специальностям, поощрение сотрудников Чебоксарской ГЭС за наставническую деятельность. Помимо этого, коллективный договор направлен на стимулирование занятий физической культурой и спортом: предоставляется компенсация затрат на посещение бассейнов, спортивных секций всем работникам и их детям в размере 50%. Это позволит семьям проводить больше времени вместе для укрепления здоровья.