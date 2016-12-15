Калининград, 15 декабря, 2016, 10:53 — ИА Регнум. В Калининградской области осужден военнослужащий по контракту Андрей Рекусов. Как сообщили сегодня, 15 декабря, корреспонденту ИА REGNUM в управлении СКР по Балтийскому флоту, прапорщик Рекусов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулём личного автомобиля, врезался в фуру на границе с Литвой.

Sputnik.by Литовская граница

Инцидент произошёл минувшим летом в Нестеровском районе у Государственной границы РФ. Военнослужащий, управляя автомобилем «Форд Фокус», в три часа ночи 17 июля протаранил большегрузный транспорт ДАФ, ожидающий очереди на российско-литовской границе.

В результате ДТП водитель автомобиля «Форд Фокус» получил ранения.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст.264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения»).

Калининградский гарнизонный военный суд приговорил прапорщика к обязательным работам на срок 300 часов с лишением его права управления транспортными средствами сроком на три года.

Рекусов служит инструктором отделения мобильных действий в одной из воинских частей, дислоцированных на территории Калининградской области.

ИА REGNUM уточняет, что одна из последних аварий с участием военнослужащих Калининградской области зарегистрирована 7 декабря. Тогда на Приморском кольце у поворота на аэропорт «Храброво» перевернулся «КамАЗ» с военными номерами. В результате ДТП два человека получили ранения.