Благовещенск, 15 декабря, 2016, 11:35 — ИА Регнум. На севере Амурской области третий месяц проводники компании «Транспорт Сервиса» к Новому году могут остаться без заработной платы. Руководство из Приморья момент погашения задолженности то и дело откладывает, тем временем лишая людей трудовых гарантий. Более того, оказалось, что на протяжении нескольких лет работодатель не платит налоги, сообщает ИА REGNUM.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

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По словам проводника поезда «Тында — Дипкун» Елены Чаркиной, коллектив устал от бесконечных обещаний руководства. Компания «Транспорт Сервис» осуществляет перевозки на основании договора подряда с ОАО «Экспресс Приморье». Гендиректор заказчика Константин Шелухин уверяет, что посредник задолженность выплатит в ближайшее время.

«Чтобы кормить детей, мы вынуждены брать кредиты, у многих из нас уже пошли просрочки по платежам в банки. Эта ситуация вынудила нас начать подготовку к забастовке, но руководство компании из Приморья отправило своих проводников, может, для контроля нашей работы», — приводит слова проводницы «Амурская правда».

На данный момент коллектив отправил обращение в Дальневосточную транспортную прокуратуру. Под угрозой увольнения проводников заставляют подписывать срочные договоры, однако на руки какие-либо документы не выдаются. Таким образом, люди попросту лишены всех гарантий.

Проводница Светлана Маслова добавила, что уже второй год работодатель не перечисляет обязательные платежи в Пенсионный фонд, при оформлении пенсии люди как минимум на два года рискуют остаться без стажа.

«Ситуация, с которой столкнулись проводники пригородного сообщения, для нас не стала новостью. Минувшей осенью нам пришлось буквально выбивать зарплату для техперсонала комнаты отдыха машинистов локомотивных бригад в Тынде. Сейчас направили обращение в Дальневосточную транспортную прокуратуру и начальнику ДВЖД. Пытаемся связаться с компанией, где работают проводники», — прокомментировал депутат Законодательного собрания Амурской области Фёдор Сидоров.

Как сообщало ИА REGNUM, Амурская область находится на первом месте среди регионов России по числу работников, не получивших заработную плату. На дальневосточный субъект приходится свыше 4,5 тысячи человек, трудовые права которых нарушаются. Среди наиболее злостных неплательщиков в регионе числятся «Дальспецстрой», «Радиоприбор» и «Тихоокеанская мостостроительная компания».