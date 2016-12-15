Пекин, 15 декабря, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Китайские военные эксперты считают, что недавний перехват китайских истребителей японскими F-15 в небе над проливом Мияко является преднамеренной провокацией, направленной на сбор разведданных о боевых возможностях самолетов ВВС НОАК.

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К такому мнению пришли сразу несколько экспертов, считающих, что Токио преднамеренно провоцирует китайских летчиков для того, чтобы выяснить технические характеристики боевых машин. По словам одного из экспертов, пожелавшего остаться инкогнито, в дальнейшем полученные данные могли быть переданы Вашингтону, пишет «Жэньминь жибао».

«Япония регулярно вмешивается в ход китайских учений. Декабрьский инцидент был далеко не единственным в 2016 г. Так, 17 июня два F-15 ВВС Японии приблизились на опасное расстояние к китайским истребителям, после чего имитировали атаку», — отметил эксперт Инь Чжо.

Военный аналитик Дэн Цзяньцюнь подчеркнул, что японские летчики действуют по прямой наводке Пентагона, «желающего всеми способами узнать хоть немного о возможностях нашей ударной авиации».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель Министерства национальной обороны КНР полковник Ян Юйцзюнь прокомментировал инцидент, произошедший в небе над проливом Мияко 10 декабря. По мнению Пекина, действия японских пилотов F-15, поднятых для перехвата китайских самолетов, были непрофессиональными и опасными как для китайских, так и для японских летчиков.