Барнаул, 15 декабря, 2016, 10:34 — ИА Регнум. Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) в ходе сегодняшней сессии утвердили в окончательной редакции главный финансовый документ региона, приняв закон о краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Доходы краевого бюджета на 2017 год утверждены в объеме 78 млрд. 163 млн. рублей (это 115 процентов к первоначальному плану краевого бюджета на 2016 год), а расходы — в сумме 82 млрд. 691 млн. рублей (это 121 процент к первоначальному плану краевого бюджета на 2016 год), — сообщает официальный сайт региона.

Официальный сайт региона Совещание, на котором было объявлено, что в 2017 году Алтайский край получит дополнительно из федерального бюджета 6,5 млрд. рублей

Основные параметры трехлетнего бюджета пришлось утверждать заново, поскольку из федерального бюджета региону выделены дополнительные межбюджетные трансферты в сумме на 7,5 млрд. рублей. Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов субъектов РФ был увеличен на 5,6 млрд. рублей (по отношению к текущему году) и составил 22,6 млрд. рублей. Также краю предоставлена дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 2017 году в объеме 678 млн. рублей.

Несмотря на эти дотации, бюджет-2017 и два последующих будет дефицитным. Но разрыв в расходах и доходах, как пояснил финкомитет, соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ: в следующем году он составит 4 млрд. 527 млн. рублей, а на 2018 и 2019 годы — 4 млрд. 625 млн. и 4 млрд. 500 млн. рублей соответственно.

«Проект бюджета, на наш взгляд, в полной мере предусматривает расходы края, связанные с участием региона во всех федеральных целевых программах, государственных программах Российской Федерации, чтобы обеспечить их софинансирование», — считает вице-губернатор Владимир Притупов.

О социальной направленности документа сообщил на сессии алтайский сенатор Сергей Белорусов. «Выросли расходы на образование, здравоохранение, социальную политику. Что касается социального обеспечения, то средства, предусмотренные этим бюджетом, в два раза выше, чем в бюджетах других субъектов федерации в среднем по РФ. В то же время сокращены средства, предусмотренные на общегосударственные расходы и СМИ», — отметил он.

Из 67-и народных избранников, работавших на сессии, за утверждение финансового документа проголосовали 59. Жесткая критика прозвучала только из уст лидера коммунистов в Заксобрании Марии Прусаковой. Как сообщает ИА «Банкфакс», депутат напомнила, что фракция воздержалась при голосовании по бюджету в I чтении поскольку ведомство г-на Притупова проигнорировало пожелания КПРФ по увеличению ряда социальных выплат, что подвигло фракцию бойкотировать документ.

«Настоящая оппозиционная партия не может поддерживать такой бюджет. При этом хочу подчеркнуть, что мы голосуем не против бюджета как такого, а против такого принципа распределения средств», — словно «поддела» «оппортунистов» из «Справедливой России» оппозиционерка.

Напомним, председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко в ходе публичных слушаний подчеркивала, что важнейшей особенностью представленного проекта бюджета края является возвращение к планированию доходов и расходов на трехлетний период.

Как уже сообщало ИА REGNUM, бюджет Алтайского края на 2015 год тоже был трехлетним. А на 2016 год, в соответствии с принятыми в 2015 году поправками в закон Алтайского края «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и финансовом контроле в Алтайском крае», бюджет утверждался сроком на 1 год. «Позитивный прогноз об увеличении доходной части бюджета Алтайского края оправдался: экономике региона удалось обеспечить рост собственных доходов», — ранее заявлял губернатор региона Александр Карлин.

Доходы краевого бюджета на 2018 и 2019 годы прогнозируются в объеме 69 млрд. 832 млн. и 71 млрд. 859 млн. рублей соответственно. Расходы краевого бюджета на 2018 и 2019 годы прогнозируются в объеме 74 млрд. 457 млн. и 76 млрд. 250 млн. рублей соответственно.