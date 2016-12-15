Вашингтон, 15 декабря, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Американскому марсоходу Curiosity впервые удалось обнаружить на поверхности Красной планеты химический элемент бор. Это может говорить о наличии на планете условий, при которых вероятно возникновение живых организмов, такое сообщение опубликовано Лос-Алаамосской национальной лабораторией США.

Nasa.gov Высокая концентрация бора в прожилках сульфата кальция в камне, названном Катабола

Как пояснил сотрудник лаборатории Патрик Гасда, ни одна из предыдущий миссий не находила на Марсе бор. Это вещество было обнаружено в прожилках сульфата кальция в камне, названном Катабола. Если бор из камня окажется похож на соединения, встречающиеся на Земле, значит залежи минералов формировались в воде, нейтральной по химическим свойствам.

Кроме того, условия при этом довольно теплыми —температура воды составляла от нуля до 60 градусов Цельсия. То есть обстановка на Марсе в целом была пригодна для возникновения жизни. Обнаружила бор разработанная в Лос-Алаамосской лаборатории камера ChemCam.