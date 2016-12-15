Великий Новгород, 15 декабря, 2016, 10:32 — ИА Регнум. В Великом Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя по ч. 3 ст. 122 Уголовного кодекса РФ («Заражение ВИЧ-инфекцией»). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, этот ранее судимый новгородец обвиняется в том, что сознательно заразил ВИЧ трёх женщин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

Как установили полицейские, он был ранее предупреждён об уголовной ответственности за распространение вируса иммунодефицита человека и не поставил в известность о своём заболевании знакомых женщин, с которыми вступал в интимную связь — в результате заразил их ВИЧ-инфекцией.

В пресс-службе УМВД России по Новгородской области отметили, что максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление, — лишение свободы сроком до восьми лет.

Уголовное дело будет направлено в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу.