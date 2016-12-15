Вашингтон, 15 декабря, 2016, 10:31 — ИА Регнум. Санкции США в отношении Ирана продлены на десять лет — с 15 декабря, сообщает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

Уточняется, что вопрос о том, будут ли отменены санкции против Ирана, должен был окончательно решиться к 15 декабря. Если бы президент США Барак Обама отклонил ранее принятый Конгрессом США законопроект о пролонгации, то возможность отмены санкций бы существовала.

Между тем, Обама не сделал этого, хотя и не подписал законопроект. Согласно американскому законодательству, санкции продлились автоматически — законопроект стал законом.

Напомним, закон о санкциях против Тегерана был принят в США в 1996 году. Санкции были направлены против энергетического сектора Ирана, чтобы помешать ему создать ядерное оружие. Срок этого закона истёк в 2016 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 декабря Сенат США одобрил продление санкций против Ирана ещё на десять лет — вопреки позиции администрации президента Обамы. 4 декабря президент Исламской республики Иран Хасан Роухани пригрозил Вашингтону ответными мерами, если Обама подпишет законопроект.