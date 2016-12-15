Радио REGNUM: первый выпуск за 15 декабря
Москва, 15 декабря, 2016, 11:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Вооруженные силы Украины обстреляли мирных жителей на КПП под Горловкой;
- Число безработных в России за неделю выросло до 0,7%;
- Новый год под угрозой? На Урале — новые ограничения из-за вспышки кори;
- Уникальный суд в Ставрополе: мужчина осужден за реабилитацию нацизма;
- Компания Yahoo сообщает о рекордной утечке данных — взломан миллиард аккаунтов;
- Путин — самый влиятельный человек в мире по версии журнала Forbes.