Дутерте грозит импичмент из-за признания в убийствах
Манила, 15 декабря, 2016, 10:23 — ИА Регнум. На Филиппинах могут запустить процедуру импичмента президенту Родриго Дутерте, ранее заявившему о том, что он лично убивал подозреваемых в наркоторговле в свою бытность мэром города Давао. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на сенаторов государства.
«Это отречение от оказанного ему народом доверия и, согласно Конституции, особо тяжким преступлением, — заявил один из сенаторов. — Особо тяжкое преступление является основанием для импичмента».
14 декабря Agence France-Presse сообщило что глава Филиппин Родриго Дутерте, комментируя проводимую Манилой политику борьбы с наркоторговлей и наркоманией, сделал откровенное заявление о своем прошлом.
По словам политика, когда он был мэром города Давао, он лично убивал подозреваемых в преступлениях во время патрулирования.
«В Давао я делал это лично», — сообщил Дутерте.
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