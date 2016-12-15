Манила, 15 декабря, 2016, 10:23 — ИА Регнум. На Филиппинах могут запустить процедуру импичмента президенту Родриго Дутерте, ранее заявившему о том, что он лично убивал подозреваемых в наркоторговле в свою бытность мэром города Давао. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на сенаторов государства.

Baomoi.com Родриго Дутерте

«Это отречение от оказанного ему народом доверия и, согласно Конституции, особо тяжким преступлением, — заявил один из сенаторов. — Особо тяжкое преступление является основанием для импичмента».

14 декабря Agence France-Presse сообщило что глава Филиппин Родриго Дутерте, комментируя проводимую Манилой политику борьбы с наркоторговлей и наркоманией, сделал откровенное заявление о своем прошлом.

По словам политика, когда он был мэром города Давао, он лично убивал подозреваемых в преступлениях во время патрулирования.

«В Давао я делал это лично», — сообщил Дутерте.

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