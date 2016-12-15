Дамаск, 15 декабря, 2016, 10:22 — ИА Регнум. В Алеппо началась операция по вывозу боевиков из города, сообщает 15 декабря Associated Press со ссылкой на источники в правительстве Сирийской Арабской Республики.

Sverigesradio.se Алеппо

«Операция по вывозу боевиков из восточного Алеппо в настоящее время началась», — сказал сирийский официальный источник.

Режим прекращения огня возобновился в Алеппо 15 декабря в 02:30.

Напомним, 13 декабря террористы заключили с Сирийской Арабской армией (САА) соглашение о прекращении огня. Было запланировано, что боевики, ранее ещё не сложившие оружие, будут отправлены в Идлиб (Сирия) на автобусах.

14 декабря террористы, нарушив договор, обстреляли автобусную колонну. Они пытались совершить прорыв через позиции САА. Но атака в северо-западном направлении была отбита.