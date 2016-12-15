Екатеринбург, 15 декабря, 2016, 10:11 — ИА Регнум. В Свердловской области за последние дни произошли несколько пожаров, повлекших гибель людей. В одном из случаев огонь стал прикрытием особо тяжкого преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

Ефим Волков. Пожар. 1905

Одна из трагедий произошла 13 декабря в Кировграде. После тушения пожара в частном доме были обнаружены тела двоих обгоревших мужчин с серьезными травмами головы. Убитыми оказались отец и сын. Полиция выяснила, что за несколько часов до преступления молодой человек распивал спиртное с тремя своими знакомыми. Когда алкоголь закончился, то юный хозяин попрощался и ушёл. А троим его знакомцам захотелось продолжить вечеринку. Они пришли домой к отцу и сыну и потребовали выдать им брагу. Но получили отказ. Это привело их в ярость. Двое стали избивать хозяев. Когда злоумышленники поняли, что их жертвы не подают признаков жизни, то решили скрыть следы преступления. Они подожгли дом.

По данным регионального управления СКР, двое подозреваемых уже задержаны. Отметим, примерно такое же преступление было совершено 11 декабря в посёлке Монетном. Там гражданин поджог дом из-за неприязни к одному из жильцов. Находившийся внутри 67-летний гражданин погиб. Подозреваемый задержан.