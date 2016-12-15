Пекин, 15 декабря, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Национальное метеорологическое бюро КНР сообщило о введении наивысшего уровня опасности из-за ухудшения экологической обстановки в столичном регионе. «Красный» уровень опасности введен в Пекине, Тяньцзине, а также ряде городов провинции Хэбэй.

Hiub.mn Смог в Пекине

Как отмечают синоптики, ограничительные меры вступят в силу с 20:00 16 декабря и продлятся до 21 декабря. В этот период будет приостановлена работа всех промышленных предприятий, введен запрет на эксплуатацию тяжелой строительной техники, введены ограничения на использование личного транспорта, пишет «Бэйцзин жибао».

Власти Пекина настоятельно рекомендуют жителям города воздержаться от нахождения на открытом воздухе. Занятия во всех учебных заведениях отменены. Ряд компаний разрешил своим сотрудникам не приходить в офисы и работать из дома.

Ожидается, что сильнейший смог вызовет сбои в работе общественного транспорта, в частности может быть нарушено авиасообщение и высокоскоростное железнодорожное сообщение.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 13 декабря Министерство охраны окружающей среды КНР опубликовало обновленный список самых экологически небезопасных городов Китая. Самым «грязным» населенным пунктом КНР признан город Шицзячжуан, где более 130 дней в году наблюдается ядовитый смог, вызванный работой промышленных предприятий и угольных ТЭЦ.