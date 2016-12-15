Саратов, 15 декабря, 2016, 10:08 — ИА Регнум. Открытие школы на 1100 мест в поселке Солнечный-2 запланировано на 30 декабря, она станет базовой для целого микрорайона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Анри Жюль Жан Жоффруа. В классе

Проектом здания предусмотрены два спортивных зала, бассейн, актовый зал на 660 мест, 44 учебных класса, музей, конференц-зал и ряд других помещений. На сегодняшний день завершена отделка в кабинетах начальной школы, установлена мебель. Ряд помещений имеют 100% готовность.

«Количество лестничных проходов в школе позволяет перекрывать уже готовые участки. Как только уходят строители, и мы понимаем, что этот блок у нас готов, свободного входа посторонних в отмытые классы быть не должно, в них уже можно устанавливать компьютерное оборудование» — дал команду глава Саратова Валерий Сараев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, саратовский губернатор Валерий Радаев заявил 17 ноября 2016 года, что в регионе чётко исполняются майские указы президента РФ кроме одного — не решена проблема доступности дошкольного образования для детей до трех лет. В очереди на сегодняшний день — почти 4000 детей, основная часть приходится на Саратов и Энгельс.