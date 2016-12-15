Москва, 15 декабря, 2016, 10:03 — ИА Регнум. Рейтинг одобрения работы президента России Владимира Путин составляет 86%. Работу председателя правительства Дмитрия Медведева одобряют 60,8% граждан РФ, работу правительства — 62%. Такие данные представил Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В декабре выросли рейтинги одобрения Государственной думы РФ и Совета Федерации с 47,7% в ноябре до 52,1% (это максимум в 2016 году) в декабре и с 46,6% до 50,5%, соответственно. Уровень неодобрения за тот же период снизился.

Кроме того, улучшились оценки главы МИД Сергея Лаврова (14,8%) и министра обороны Сергея Шойгу (14,3%).

Лидером антирейтинга (по вопросу о недоверии решения важных государственных вопросов) остается Владимир Жириновский — 21,0%.

Среди парламентских партий отмечается рост уровня поддержки граждан «Единой России» (с 45,1% в первые выходные декабря до 46,9% 10−11 декабря) и КПРФ (с 8,8% до 9,4%) и одновременно с этим снижение рейтинга ЛДПР (с 13,1% до 12,0%) и «Справедливой России» (с 7,8% до 6,2%).

Опрос проведен 10−11 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах РФ, объем выборки — 1600 человек. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.