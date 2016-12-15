Ярославль, 15 декабря, 2016, 10:19 — ИА Регнум. В Ярославле активно обсуждают недавние инициативы Правительства области по объединению всех водоканалов региона. Заместитель председателя муниципалитета Ярославля, бывший директор ОАО «Ярославльводоканал», а ныне заместитель председателя совета директоров предприятия Вадим Канашкин полагает, что для реализации планов губернатора совсем не обязательно забирать водоканал в региональную собственность. Он может сохранить самостоятельность и остаться у города. Об этом Канашкин рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Вадим Канашкин

«Мое мнение пока неоднозначное. Идея не новая и не плохая, с учетом состояния водоканалов региона. Если взять Ярославский водоканал, то назвать его прибыльным с финансовой точки зрения — это не совсем правильно. Его скорее надо называть безубыточным. Если брать все производства в сфере ЖКХ, то они подпадают под раздел «планово-убыточные». Все управляющие компании, тепловики, предприятия водоснабжения у них приходная часть — тариф населения. И если они называют себя прибыльными, значит, тариф завышен для населения. Поэтому называть наш водоканал прибыльным в принципе не правильно! А Правительство области транслирует нам, что локомотивом должен стать Ярославский водоканал, потом Угличский и Рыбинский. Они говорят, что 1 млрд рублей даст инвестор и по 300 млн три наши водоканала. Я могу сказать, что у «Ярославльводоканала» нет 300 млн. Нам кредиты брать? И есть маленькие водоканалы: Мышкин, Брейтово. Если все это объединять и туда включить наши как доноры, то убыточная часть утянет за собой на дно и донора», — высказал свое мнение Вадим Канашкин.

Зампред муниципалитета обратил внимание на то, что Правительство Ярославской области не раскрывает ни будущего концессионера, ни условий, на которых он будет работать. Без четкого понимания этих условий распоряжаться имуществом крупнейшего стратегического городского предприятия нецелесообразно.

«У нас сейчас есть оболочка, но нет наполнения. Можно размышлять, что придет хороший инвестор. Но с ним надо разговаривать на муниципальном уровне, надо с ним ознакомиться, провести презентацию, что он сделал, о каких деньгах речь, заключить допсоглашение об инвестнамерениях. Этого ничего нет. Есть хорошая идея, но нет разговора и диалога. То, что так торопятся, я не одобряю. Акции «Ярославльводоканала» у города, и хорошо, если имущество останется у города. Концессия — это своего рода аренда. Мы недавно назначали нового директора, так он сразу сказал, что концессия — самый худший вариант. Концессионеру надо будет отбивать свои средства, с процентами, желательно. Кто может быть таким концессионером? Правительство молчит. То же с инвестором. Надо видеть его самого, его резюме. Наилучший вариант — это федеральные программы, и они сейчас уже все известны», — резюмировал Вадим Канашкин.