Москва, 15 декабря, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Минэкономики Российской Федерации (РФ) предложило снизить ставки акцизов и минимальные цены на алкоголь, а также снять ограничения на его продажу. Свою позицию, как пишет газета «Коммерсантъ», чиновники изложили в перечне институциональных мер поддержки экономики в 2017 г.

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«Министерство надеется уменьшить нелегальный рынок и устранить избыточную административную нагрузку на продавцов алкоголя, препятствующую развитию конкуренции в отрасли», — говорится в сообщении.

Газета отмечает, что против инициативы Минэкономики РФ ожидаемо выступает Минфин, который напоминает, что нелегальный оборот алкоголя на территории страны контролирует ЕГАИС (автоматизированная система госконтроля, отслеживающая объем производства и оборота этилового спирта, а также спиртосодержащей и алкогольной продукции).

В ведомстве также полагают, что уменьшение акцизов на крепкую алкогольную продукцию может привести к потерям доходов российского бюджетов, а снижение минимальных розничных цен — к увеличению потребления спиртных напитков и росту смертности населения.