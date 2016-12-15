Москва, 15 декабря, 2016, 09:46 — ИА Регнум. Работу президента России Владимира Путина в декабре одобряет 86% российских граждан. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Уточняется, что опрос проведён в 130 населённых пунктах страны. Рейтинг работы премьер-министра России Дмитрия Медведева составил 60,8%, работа правительства одобрена 62% опрошенных.

Рейтинги работы Совета Федерации и Государственной думы поднялись с ноября. Работу Совфеда в прошлом месяце одобряло 46,6%, а в декабре — уже 50,5%. Работу Госдумы одобряли в ноябре 47,7%, а в декабре — уже 52,1%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно данным «Левада-центра», доверие к президенту России за последнее время не изменилось у большинства граждан — у 55%. У 17% отношение «несколько ухудшилось», у 12% — «значительно ухудшилось». Десять процентов заявили, что их отношение «несколько улучшилось», у четырёх процентов — «значительно улучшилось».

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