Саратов, 15 декабря, 2016, 09:45 — ИА Регнум. Комитет по образованию администрации Саратова информирует, что в связи с низкой температурой воздуха в утренние часы 15 декабря 2016 года отменены занятия для учащихся 1−6-х классов первой смены, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пустой класс

По данным Росгидромета, с 13 по 17 декабря местами по Саратовской области ожидается аномально-холодная погода, преимущественно без осадков, среднесуточная температура ниже климатической нормы на 9 °C и более.

В ближайшие сутки в связи со стремительным перемещением циклона с территории Украины в восточном направлении через северные районы Волгоградской области ожидаются осадки в виде умеренного, местами сильного снега, усиление ветра и метелевые явления, отмечают синоптики.

Днем 15 декабря в области облачно с прояснениями. Утром и днем местами снег (небольшой и умеренный). Местами слабый туман, слабая изморозь. Ветер юго-западный 5−10 м/с.Температура воздуха — 8 … — 13 °C, в северной половине и в Левобережье местами −16…−21 °C.

Ночью с 15 на 16 декабря — также облачно с прояснениями. Местами снег (небольшой и умеренный), слабая изморозь. Ветер северный 6−11 м/с. Температура воздуха — 18 … — 23 °C, местами на юге и юго-востоке −10…−15 °C.