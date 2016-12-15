Ярославль, 15 декабря, 2016, 09:42 — ИА Регнум. В Ярославле создан Градостроительный совет. Постановление об этом подписал 6 декабря на тот момент заместитель мэра города Александр Морозов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Ярославль

Решения совета будут носить рекомендательный характер, он станет своего рода консультативным органом при мэрии. Градостроительный совет будет вырабатывать предложения для внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки, давать оценку архитектурным решениям при строительстве в центральной части города, на площадях и магистралях общегородского значения, технически сложных и высотных сооружений.

Также в сферу деятельности Совета попадут рассмотрение и выработка предложений по вопросам территориального планирования, разработки и применения местных нормативов градостроительного проектирования, по выявлению, учету объектов культурного наследия и т.д.

Деятельность Совета будет обеспечивать департамент архитектуры мэрии, он же будет инициировать заседания. Правда, это смогут сделать и отдельные члены Градостроительного совета.

Ранее предлагаемый состав Совета вызвал критику градозащитников, которые посчитали, что в его состав войдут только чиновники и «приближенные» к власти архитекторы. В утвержденном составе они по-прежнему составляют подавляющее большинство, однако появились и новые лица — к примеру, авторитетный эксперт, выступающий за сохранение исторического облика города Юрий Аврутов. ИА REGNUM публикует состав совета:

Состав Градостроительного совета города Ярославля

1. Слепцов В.В. — исполняющий полномочия мэра города Ярославля, председатель Совета;

2. Калинин С.Г. — заместитель мэра города Ярославля по вопросам градостроительства, первый заместитель председателя Совета;

3. Лебедев И.Ю. — директор департамента архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля, заместитель председателя Совета;

4. Жиленко Л.А. — заместитель начальника управления градостроительства департамента архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля, секретарь Совета.

Члены совета:

5. Аврутов Ю.И. — преподаватель Ярославской духовной семинарии, старший преподаватель Академии МУБИНТ, аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (по согласованию);

6. Александров А.С. — председатель правления Ярославского областного отделения ВТОО «Союз художников России» (по согласованию);

7. Боброва Ж.Ю. — начальник отдела по наружной информации и оформлению города комитета по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии города Ярославля;

8. Волков А.М. — архитектор, директор ООО «Aльфапроект» (по согласованию);

9. Голова Ю.А. — председатель комитета регулирования градостроительной деятельности департамента строительства Ярославской области (по согласованию);

10. Гребенщикова М.В. — начальник отдела территориального планирования и градостроительного зонирования управления градостроительства департамента архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля;

11. Дайнов Г.Л. — архитектор, руководитель архитектурного бюро «DК» (по согласованию);

12. Диунов М.Ю. — заместитель директора МКУ «Институт развития стратегических инициатив»;

13. Колобушкина Н.И. — заместитель директора департамента — начальник управления градостроительства департамента архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля;

14. Кудряшов Н.Н. — профессор архитектуры, заведующий кафедрой «Архитектура» ЯГТУ (по согласованию);

15. Ланцова Н.В. — заместитель начальника отдела правовых исследований правового управления мэрии города Ярославля;

16. Морозов А.А. — заместитель мэра — директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля;

17. Турбин Д.А. — директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области (по согласованию);

18. Овсянникова О.И. — председатель правления Ярославского областного отделения общественной организации «Союз дизайнеров России» (по согласованию);

19. Очагова М.В. — заместитель директора департамента — начальник управления разрешений и информационных систем обеспечения градостроительной деятельности департамента архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля;

20. Сизова О.В. — начальник отдела охраны памятников департамента архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля;

21. Стукалова О.А. — заместитель руководителя аппарата мэрии города Ярославля.