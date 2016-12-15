Астрахань, 15 декабря, 2016, 09:39 — ИА Регнум. В Астраханской области за текущий год отдохнуть и поправить свое здоровье смогли больше детей, чем планировалось изначально. Разными формами отдыха будут охвачены более 29 тысяч вместо предполагаемых 27,8 тыс. школьников. Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе председателя правительства региона 15 декабря, это стало возможным за счет экономии денежных средств при приобретении путевок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

Как уточнил министр социального развития и труда Олег Петелин, почти 4,7 тыс. детей отдохнули за пределами домашнего региона. 569 особо одаренныхи талантливых подростков побывали летом в лагерях «Артек» и «Орленок». И до конца года их число увеличится еще на 24.

На проведение оздоровительной кампании в текущем году в консолидированном бюджете Астраханской области были заложены 74,5 млн рублей, их них 36 млн руб. — средства бюджета Астраханской области, а 38,5 млн — средства муниципального бюджета. Еще 185,9 миллиона рублей поступило из федерального бюджета на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Школьников принимали 245 организаций и учреждений отдыха и оздоровления детей. Среди них 228 летних оздоровительных учреждений с дневным пребыванием (на базе образовательных учреждений), семь загородных здравниц, семь палаточных лагерей, три лагеря труда и отдыха.

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Всего по итогам года в различных формах (экологические, военно-патриотические объединения, клубы по интересам, туристические отряды) во внеклассных занятиях, отдыхе и оздоровлении были задействованы 92% детей школьного возраста (106 тыс. человек).

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году на оздоровление детей областной бюджет планировал выделить большую сумму, чем в 2016-м — свыше 37 млн рублей. А вот охватить всеми формами отдыха, оздоровления и досуговой занятости удалось больше детей — свыше 85% от общего количества детей школьного возраста, из них 23% детей отдохнули в учреждениях отдыха и оздоровления. Показатель эффективности оздоровления детей превысил общероссийский (на 0,8%) и составил 93%.

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