Москва, 15 декабря, 2016, 09:36 — ИА Регнум. Законопроект, обязывающий правительство РФ представлять проекты нормативных правовых актов, разработка и принятие которых предусмотрены рассматриваемым проектом федерального закона, при рассмотрении инициативы в третьем чтении, внесла в Госдуму депутат Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Кроме того, по проектам законов с отложенным сроком вступления в силу правительство должно будет представить в Госдуму в сроки, установленные постановлением нижней палаты парламента, отчет о принятых нормативных правовых актах, разработка и принятие которых предусмотрены федеральным законом.

Вводится новая процедура — обязательное рассмотрение на заседаниях профильных комитетов Госдумы информации о ходе разработки и предполагаемых сроках принятия нормативных правовых актов и отчетов о принятых нормативных правовых актах.

Яровая напомнила, что мониторинг готовности к исполнению принятых законов с отложенным сроком вступления в силу, проведенный по поручению спикера Госдумы, выявил факты, требующие оперативного реагирования. К исполнению с 1 января 2017 года не готов ряд важнейших законов, касающихся вопросов деятельности коллекторов, вывоза бытовых отходов, регистрации права на недвижимость, универсальной электронной карты, государственной информационной системы ЖКХ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме намеревались подготовить обращение нижней палаты парламента к главе правительства Дмитрию Медведеву и председателю Счетной палаты РФ Татьяне Голиковой с запросом объяснений в связи с тем, что органы исполнительной власти не подготовили нормативные подзаконные акты, обеспечивающие исполнение принятых Госдумой законов.