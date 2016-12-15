Роспотребнадзор: В регионах России началась эпидемия гриппа и ОРВИ
Москва, 15 декабря, 2016, 09:32 — ИА Регнум. В России в 20 регионах и 10 центральных городах субъектов превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ, сообщила на селекторном совещании с регионами руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.
По ее словам, болеют, в первую очередь, дети школьного возраста. В структуре вирусов 25,5% уже занимает вирус гриппа H3N2.
«Факторов очень много — не только уровни превышения порога, показатели заболеваемости, тяжести», — сказала Попова, призвав глав регионов учитывать сложившуюся эпидемиологическую ситуацию при проведении новогодних праздников.
Она также отметила необходимость повышенного внимания к росту заболеваемости внебольничной пневмонией, уже зафиксировано 13 эпидемических очагов в организованных коллективах с общим числом 208 человек. Всего зарегистрировано 14 935 случаев внебольничных пневмоний, это выше уровня прошлого года на 38,7%.В
основном, это дети, сказала Попова. Возникновение очагов связано с нарушением правил санитарно-гигиенических норм.
Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России в этом году может произойти всплеск заболеваемости гриппом — «гонконгским» вариантом AH3N2. Болезнь протекает «не очень легко». В большей степени «гонконгский» грипп опасен маленьким детям и пожилым людям, отметила она.