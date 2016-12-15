Казань, 15 декабря, 2016, 09:26 — ИА Регнум. ЦБ может ввести в Татфонданке временную администрацию от Агентства страхования вкладов (АСВ). Такая мера оставляет шанс на санацию банка, поскольку АСВ привлекают обычно для оценки целесообразности спасения кредитной организации, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на осведомленные источники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

По данным издания, накануне состоялось заседание комитета банковского надзора, на котором и приняли решение о введении временной администрации. Однако указанный сценарий не гарантирует, что решение по кредитной организации будет принято в кратчайшие сроки.

«Похоже на то, что может повториться ситуация с «Пересветом», по которому не могут принять решение уже почти два месяца, так как ЦБ, акционеры и кредиторы банка не могут согласовать план участия. С Татфондбанком обсуждение тоже идет очень тяжело», — говорит один из источников.

По словам другого собеседника агентства, отзыв лицензии по-прежнему нельзя исключать, так как «дыра» в банке по состоянию на 11 декабря увеличилась до 120 млрд рублей, а правительство Татарии занимает неконструктивную позицию.

С момента начала обсуждения спасения банка — за две недели — оценка «дыры» увеличилась в три раза. Издание напоминает, что ключевым условием санации является покупка новым инвестором не менее 75% акций санируемого банка.

Напомним, Татфондбанк входит в число 50 крупнейших банков России по размеру активов. По состоянию на 1 декабря 2016 года активы составили 214,2 млрд рублей, собственный капитал — 27,2 млрд рублей. В структуру банка входит 91 офиса, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Сургуте, Самаре, Екатеринбурге, Саратове, Чебоксарах, Уфе и других городах России.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на прошлой неделе комитет ЦБ по банковскому надзору планировал рассмотреть план финансового оздоровления Татфондбанка, на что необходимо около 80 млрд рублей.12 декабря банк ввел лимиты на снятие наличных. 13 декабря организация перешла на сокращенный режим работы. С 14 по 17 декабря приостановлено расчетно-кассовое обслуживание клиентов. Базовая оценка кредитоспособности Татфондбанка рейтинговым агентством Moody’s, которая находилась на уровне «caa1», теперь снижена до «caa3». Отмечается, что вероятно, рейтинги будут понижены еще: будущее финансовое положение кредитной организации агентство оценивает как неопределенное.