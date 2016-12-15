Москва, 15 декабря, 2016, 09:25 — ИА Регнум. Решение Киевского суда по антимонопольному штрафу ПАО «Газпром» может привести к тому, что Украина будет несанкционированно откачивать российский газ, который проходит транзитом через её территорию, — на основании возможности «принудительного взыскания» штрафа. Об этом сообщил журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер 14 декабря.

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Миллер, комментируя принятое судом Киева решение о взыскании с «Газпрома» штрафа в размере $6 млрд 680 млн, назвал такой шаг неслучайным. Недавно украинский суд принял решение о том, что Украина «имеет право принудительного взыскания с нас этого штрафа».

«У нас, кроме газа в трубе, нет никаких активов на территории Украины. Если вопрос ставится именно таким образом, то речь идет фактически об отъеме нашего газа, который предназначен для европейских потребителей», — заявил Миллер.

Напомним, 22 января Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявил, что «Газпром» оштрафован на 86 млрд грн — за нарушение украинского антимонопольного законодательства. Как считает АМКУ, компания злоупотребила монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему.

5 декабря Хозяйственный суд Киева принял решение о принудительном взыскании с «Газпрома» суммы в размере 172 млрд гривен (порядка $6,8 млрд).