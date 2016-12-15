СМИ: Боевики должны покинуть Алеппо через несколько часов
Дамаск, 15 декабря, 2016, 09:22 — ИА Регнум. В течение ночи удалось договорится о прекращении огня в Алеппо, боевики будут эвакуированы из города «в течение нескольких часов», сообщает 15 декабря Reuters со ссылкой на новостной сайт, подконтрольный «Хезболле».
"Интенсивные переговоры между ответственными сторонами привели к восстановлению режима прекращения огня, вооруженные боевики должны покинуть восточные районы в ближайшие несколько часов», — говорится в сообщении новостного сайта «Хезболлы».
Напомним, 13 декабря террористы заключили с Сирийской Арабской армией (САА) соглашение о прекращении огня. Было запланировано, что боевики, ранее ещё не сложившие оружие, будут отправлены в Идлиб (Сирия) на автобусах.
14 декабря террористы, нарушив договор, обстреляли автобусную колонну. Они пытались совершить прорыв через позиции САА. Но атака в северо-западном направлении была отбита.
«Хезболла» — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, участвует в боевых действиях в Сирии на стороне правительственных войск САА.