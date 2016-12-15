Дамаск, 15 декабря, 2016, 09:22 — ИА Регнум. В течение ночи удалось договорится о прекращении огня в Алеппо, боевики будут эвакуированы из города «в течение нескольких часов», сообщает 15 декабря Reuters со ссылкой на новостной сайт, подконтрольный «Хезболле».

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

"Интенсивные переговоры между ответственными сторонами привели к восстановлению режима прекращения огня, вооруженные боевики должны покинуть восточные районы в ближайшие несколько часов», — говорится в сообщении новостного сайта «Хезболлы».

Напомним, 13 декабря террористы заключили с Сирийской Арабской армией (САА) соглашение о прекращении огня. Было запланировано, что боевики, ранее ещё не сложившие оружие, будут отправлены в Идлиб (Сирия) на автобусах.

14 декабря террористы, нарушив договор, обстреляли автобусную колонну. Они пытались совершить прорыв через позиции САА. Но атака в северо-западном направлении была отбита.

«Хезболла» — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, участвует в боевых действиях в Сирии на стороне правительственных войск САА.