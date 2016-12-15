Севастополь, 15 декабря, 2016, 09:11 — ИА Регнум. По федеральной целевой программе развития запланировано строительство и реконструкция 66 объектов на сумму 9,9 млрд рублей. Такой объем субсидий из государственного бюджета предусмотрен в бюджете Севастополя на 2017 год, проект которого представило правительство города 14 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пётр Верещагин. Севастополь

Напомним, расходные обязательства субъекта, согласно проекту, составят 34,5 млрд рублей, безвозмездные поступления из федерального бюджета запланированы в сумме 18,3 млрд рублей.

«Прирост безвозмездных поступлений из федерального бюджета обеспечивается, в основном, за счет увеличения финансирования мероприятий «Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года» (ФЦП — прим. ИА REGNUM ), — заявил вице-губернатор Илья Пономарев. — Общее значение этих расходов запланировано в сумме 9,9 миллиардов рублей».

Он отметил, что ФЦП включает в себя проектирование и строительство канализационно-очистных сооружений «Южные» (1,3 млрд рублей), строительство и реконструкцию автомобильных дорог (более 1,8 млрд рублей), объекты здравоохранения (1,9 млрд рублей). На развитие водоснабжения установлены государственные субсидии в сумме 511 млн рублей, на строительство портовой инфраструктуры — 606 млн рублей, образования — 432 млн рублей. Всего в рамках ФЦП предусмотрено 66 мероприятий.

В 2016 году по программе ФЦП Севастополь получил 1,6 млрд рублей. Ожидалось, что в этом году будут проведены проектно-изыскательские работы, а основное строительство начнется в 2017 году.

Однако в ноябре власти города признали, что освоено лишь 45,9 млн рублей, что составляет 4,9%.

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Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик заявлял о 2% исполнения ФЦП и потребовал от министерства экономического развития РФ и Федерального государственного казначейства РФ провести мониторинг объектов.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, врио губернатора Дмитрий Овсянников уверен, что правительство выйдет на конкурсы по ПИРам до конца года, иначе не сможет «подтвердить суммы ФЦП, заложенные на 2017 год».