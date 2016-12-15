Москва, 15 декабря, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Поисковик Google составил список из 10 самых быстрорастущих запросов пользователей, представляющих собой так называемые мемы. Распространяющиеся по Сети шутливые и сатирические публикации повторяют популярные «ляпы», рейтинг которых приведен в блоге Google.

Unsplash Ноутбук

На первом месте оказался мем «Патимейкер», основой которого стал ролик музыканта из Ростова-на-Дону. Виталий Пика продемонстрировал свое творчество, вызвавшее множество шуток, весной 2016 года.

Второй по популярности мем основан на фразе премьер-министра России Дмитрия Медведева «Денег нет, но вы держитесь», которой он ответил на просьбы о помощи от жителей Крыма. Предложение Медведева переименовать кофе американо в «русиано» также стало мемом, который занял в рейтинге седьмую строчку.

Третье место — за мемом «Дратути», в этом случае многочисленные шутки вызвало изображение куска фанеры, напоминающего морду животного. Картинку в Сети назвали «дратути и дотвидания».

Кроме того, российские пользовали интернета высмеивали вейперов и Джона Траволту в образе Винсента Веги из «Криминального чтива». В список мемов также вошли «Мистер дудец», «Где Леха», «Ееее рок» и «Мое увожение».