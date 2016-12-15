Никосия, 15 декабря, 2016, 09:03 — ИА Регнум. На Кипре задержан объявленный ранее в международный розыск владелец ОАО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь» Дмитрий Герасименко, пишет «Коммерсантъ».

Nbmlawyers.com Арест

МВД РФ объявило в розыск Герасименко в связи с обвинением в хищении кредита ВТБ на $65 млн, в настоящий момент он обвиняется в мошенничестве. Полиция задержала его на Кипре, куда бизнесмен приехал из Западной Европы.

Герасименко отпущен под залог, пишет издание. По его словам, он «прилетел на Кипр осознанно», для того чтобы «присутствовать на разбирательстве в стране, где он может защищаться по английскому праву».

«По прилете я сам подошел к сотрудникам полиции и пояснил, что нахожусь в розыске Интерпола», — приводит «Коммерсантъ» слова Герасименко. О том, что ему предъявлены в России новые обвинения, бизнесмен узнал уже в суде Кипра, который избрал ему меру пресечения в виде залога.

В настоящее время ему предъявлено единственное ограничение — не покидать территорию острова.