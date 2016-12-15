Калуга, 15 декабря, 2016, 09:02 — ИА Регнум. В Калужской области за 10 месяцев 2016 года предоставлено 5 413 ипотечных кредитов на общую сумму 9 млрд 240 млн рублей, что составляет 31% к уровню 2015 года. Об этом сообщили 15 декабря корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Многоквартирный дом

По данным ведомства, одновременно в регионе продолжается строительство арендного жилья. Введено в эксплуатацию 17 тысяч квадратных метров. Всего в 2016 году в Калужской области введено в эксплуатацию 622,5 тысячи квадратных метров жилья, что больше прошлогоднего показателя на 2%. Из них 296 тысяч кв. метров введено индивидуальными застройщиками, что на 99% больше показателя 2015 года. Кстати, застройщики в Калужском регионе и далее планируют активно сотрудничать с банками, ведется работа по привлечению переселенцев с Дальнего Востока и севера России.

Анализируя развитие рынка жилищного строительства, губернатор области Анатолий Артамонов заявил, что не ожидает падения спроса на жилье в ближайшие годы. «Тем не менее нам нужно предусмотреть компенсирующие механизмы на сегодняшний не простой период. Надо использовать желания людей переехать на нашу территорию. Калужская область привлекательна для жизни, и это нужно доводить до людей, которые могут переселиться к нам из других регионов», — подчеркнул он.

Одним из механизмов развития данного сектора экономики региона должно стать создание проектного офиса, который будет заниматься как вопросами функционирования рынка жилья, так и переселения граждан в Калужскую область. «В структуру проектного офиса должны войти застройщики, представители профильных министерств и ведомств. Для нас это будет палочка-выручалочка на предстоящий период», — считает губернатор.

Напомним, по объему строительства жилья на тысячу населения Калужская область занимает 4-е место в Центральном федеральном округе и 10-е в Российской Федерации (622,5 кв. м.). Первое место занимает Московская область (818,2 кв. м), второе — Белгородская область (666,3 кв. м), третье — Липецкая область (629,2 кв. м).