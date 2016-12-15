Пекин, 15 декабря, 2016, 09:02 — ИА Регнум. МИД КНР призвал США сдержать обещание не вмешиваться в вопросы урегулирования территориальных споров в Южно-Китайском море.

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В ходе очередной пресс-конференции представитель МИД КНР Ген Шуан прокомментировал высказывания командующего Тихоакеанским флотом США о готовности противостоять Китаю в Южно-Китайском море. Китайский дипломат призвал США сдержать свое обещание не занимать позиции, уважать усилия стран в регионе и внести свой вклад в поддержание мира и стабильности в Южно-Китайском море, пишет «Синьхуа».

Ген Шуан также сделал замечание сотруднику министерства обороны США, который призывал свое правительство увеличить экспорт оружия на Тайвань, отметив, что все должны придерживаться политики единого Китая.

Как сообщало ИА ранее, Китай выступает против официальных и военных отношений между Соединенными Штатами и Тайванем в любой форме.