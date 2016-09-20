Сан-Франциско, США, 15 декабря, 2016, 08:58 — ИА Регнум. ‍Транспортный департамент штата Калифорния (США) потребовал прекратить тестирование беспилотного такси Volvo XC90, которое было запущено в Калифорнии сервисом такси Uber, сообщает Associated Press.

Bestcars.uol.com.br Беспилотное такси Volvo XC90

В департаменте обосновали запрет отсутствием у Uber специального разрешения на испытания на дорогах общего пользования автомобилей с функцией автопилота.

Днём ранее компания Uber запустила тестирование такси без водителей в Сан-Франциско, но разрешения на это в департаменте транспортных средств Калифорнии не получила, сообщал Bloomberg.

Издание отмечало, что эти автомобили, которые предоставляет клиентам Uber, не соответствуют описанию тех беспилотных транспортных средств, которые разрешены в Калифорнии.

Google, Mercedes-Benz, Nissan, GM и Baidu, также эксплуатирующие беспилотные такси, получили соответствующие разрешения. «Uber следует сделать то же самое», — сообщали в департаменте.