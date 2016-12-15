Ханой, 15 декабря, 2016, 08:55 — ИА Регнум. В ходе телефонного разговора избранный президент США Дональд Трамп сказал премьер-министру Вьетнама Нгуен Суан Фуку, что США заинтересованы в развитии отношений между двумя странами, говорится в заявлении правительства Вьетнама, сообщает 15 декабря Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Избранный президент Трамп высоко оценил успехи Вьетнама, а также позитивные сдвиги в двусторонних отношениях. Он также выразил желание сотрудничать с Вьетнамом, чтобы ускорить развитие отношений между двумя странами», — говорится в заявлении правительства Вьетнама.

Трамп и Фук обсудили пути содействия развитию экономических связей, торговли и инвестиций.

Напомним, 8 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил кандидат от республиканской партии Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января.