Москва, 15 декабря, 2016, 08:43 — ИА Регнум. Пара USD/RUB сегодня, 14 декабря, продолжит рост под влиянием сразу двух факторов: подешевевшей нефти, которая надавит на рубль, и выросшего после заседания ФРС доллара США, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Скорее всего, вплоть до конца недели пара будет делать попытки продолжить восстановление с ближайшими целями на отметке 61,70 и далее на 62,40. Однако к закрытию недели не исключена очередная волна коррекции. Свою роль сыграет и близость выходных, и грядущих в России налоговый период, который традиционно провоцирует всплеск спроса экспортеров на национальную валюту», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, на 15 декабря Центробанк РФ снизил курсы доллара и евро. Официальный курс евро на сегодня опустился на 22,31 копейки и составил до 64,75 рубля. Курс доллара снизился на 26,11 копейки — до 60,80 рубля.