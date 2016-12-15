«Доллар начнёт расти»
Москва, 15 декабря, 2016, 08:43 — ИА Регнум. Пара USD/RUB сегодня, 14 декабря, продолжит рост под влиянием сразу двух факторов: подешевевшей нефти, которая надавит на рубль, и выросшего после заседания ФРС доллара США, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.
«Скорее всего, вплоть до конца недели пара будет делать попытки продолжить восстановление с ближайшими целями на отметке 61,70 и далее на 62,40. Однако к закрытию недели не исключена очередная волна коррекции. Свою роль сыграет и близость выходных, и грядущих в России налоговый период, который традиционно провоцирует всплеск спроса экспортеров на национальную валюту», — полагает эксперт.
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Как сообщает ИА REGNUM, на 15 декабря Центробанк РФ снизил курсы доллара и евро. Официальный курс евро на сегодня опустился на 22,31 копейки и составил до 64,75 рубля. Курс доллара снизился на 26,11 копейки — до 60,80 рубля.