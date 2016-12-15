Нью-Йорк, США, 15 декабря, 2016, 08:38 — ИА Регнум. ‍Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Нью-Йорк, США) понизило долгосрочные рейтинги акционерного инвестиционного коммерческого банка «Татфондбанк» (Казань) по депозитам в рублях и в иностранной валюте и рейтинги приоритетного необеспеченного долга. Рейтинги упали с «B3» до «Caa1», сообщается в пресс-службе Moody’s.

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Базовая оценка кредитоспособности (BCA) «Татфондбанка», которая находилась на уровне «caa1», теперь снижена до «caa3». Отмечается, что вероятно, рейтинги будут понижены ещё: будущее финансовое положение «Татфондбанка» рейтинговое агентство оценило как неопределённое.

Напомним, «Татфондбанк» входит в число 50 крупнейших российских банков по размеру активов. В структуру коммерческой организации входит 91 офис, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде и других городах РФ.

На прошлой неделе комитет Банка России по банковскому надзору планировал рассмотреть план финансового оздоровления «Татфондбанка». Из-за повышенного спроса на досрочное закрытие счетов у коммерческой организации возникли проблемы с ликвидностью.

12 декабря банк, ввёл лимиты на снятие наличных. 13 декабря организация перешла на сокращённый режим работы. С 14 по 17 декабря приостановлено расчётно-кассовое обслуживание клиентов.