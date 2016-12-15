«Нефть: тенденция к росту сохраняется»
Москва, 15 декабря, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Торги по нефти 14 декабря завершились снижением. По итогам дня цена на нефть сорта Brent снизилась на 2,87%, до $53,69. Нефть подешевела на фоне укрепления американского доллара после заседания FOMC, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов.
Комитет открытого рынка Федеральной резервной системы США (FOMC) повысил основные процентные ставки на 0,25%, до 0,50% — 0,75%. Пересмотрел повышение ставок в 2017 году с двух повышений до трех. Улучшил прогнозы по ВВП, инфляции и безработице в США в 2016 году.
14 декабря был опубликованы данные Минэнерго США. Запасы нефти в стране на минувшей неделе сократились на 2,56 млн баррелей. Они не совпали с данными Американского института нефти. Котировки отреагировали ростом на отчет, но перед заседанием FOMC растеряли все очки. Запасы бензина выросли на 497 тыс. баррелей, дистиллятов — уменьшились на 762 тыс. баррелей. Добыча нефти увеличилась за неделю на 99 тыс. баррелей, до 8,796 млн баррелей в сутки.
В Азии на фоне коррекционного движения по доллару США стоимость Brent подросла с $53,55 до $53,97 (+0,53). В рамках коррекции после падения с вершины 57,23 цены могут восстановиться $54,50. Дневная техническая картина после падения до $53,56 не изменилась. Тенденция к росту сохраняется. Снижение котировок ниже $52,75 может заставить покупателей выходить из длинных позиций.