Москва, 15 декабря, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Торги по нефти 14 декабря завершились снижением. По итогам дня цена на нефть сорта Brent снизилась на 2,87%, до $53,69. Нефть подешевела на фоне укрепления американского доллара после заседания FOMC, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Комитет открытого рынка Федеральной резервной системы США (FOMC) повысил основные процентные ставки на 0,25%, до 0,50% — 0,75%. Пересмотрел повышение ставок в 2017 году с двух повышений до трех. Улучшил прогнозы по ВВП, инфляции и безработице в США в 2016 году.

14 декабря был опубликованы данные Минэнерго США. Запасы нефти в стране на минувшей неделе сократились на 2,56 млн баррелей. Они не совпали с данными Американского института нефти. Котировки отреагировали ростом на отчет, но перед заседанием FOMC растеряли все очки. Запасы бензина выросли на 497 тыс. баррелей, дистиллятов — уменьшились на 762 тыс. баррелей. Добыча нефти увеличилась за неделю на 99 тыс. баррелей, до 8,796 млн баррелей в сутки.

В Азии на фоне коррекционного движения по доллару США стоимость Brent подросла с $53,55 до $53,97 (+0,53). В рамках коррекции после падения с вершины 57,23 цены могут восстановиться $54,50. Дневная техническая картина после падения до $53,56 не изменилась. Тенденция к росту сохраняется. Снижение котировок ниже $52,75 может заставить покупателей выходить из длинных позиций.