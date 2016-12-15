Москва, 15 декабря, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 14 декабря закрылись снижением по доллару и евро. По итогам дня курс доллар/рубль снизился на 0,73% до 60,60 руб., курс евро/рубль — на 0,83%, до 64,39 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Российская валюта подешевела к иностранным валютам с открытия торгов на фоне снижения нефтяных котировок. Рубль пытался укрепиться на американской сессии после публикации данных Минэнерго США, которые отразили сокращение запасов нефти на 2,56 млн баррелей. Участники рынков ждали итогов заседания ФРС США, поэтому на новостях все завоёванные очки нефтью и рублём были растеряны, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов.

Комитет открытого рынка Федеральной резервной системы США (FOMC) повысил основные процентные ставки на 0,25%. Диапазон для процентной ставки по федеральным фондам составляет 0,50—0,75%. Значительную поддержку доллар получил от того, что ФРС в 2017 году планирует повысить ставку три раза против двух повышений, ожидавшихся ранее. Дж. Йеллен отметила, что в течение двух лет уровень инфляции поднимется до отметки 2,0% за год, и не сказала о рисках замедления экономики США. Регулятор улучшил прогнозы по ВВП, инфляции и безработице в США в 2016 году.

После заседания FOMC индекс доллара (DXY) подскочил до 102,35 пункта, курс доллара вырос на 2,47%, до 62,10 руб., курс евро — на 1,36%, до 65,26 руб. Нефть сорта Brent подешевела на 2,87%, до $53,69.

В Азии доллар США после обновления максимумов ко многим валютам перешёл в коррекционную фазу. На этом фоне стоимость Brent подросла с $53,55 до $53,92 (+0,44%). Для рубля все важные события в этом году завершились. На текущий момент рубль с начала года подорожал к доллару на 15%. На фоне восстановления цен на черное золото по доллару сегодня, 15 декабря, к закрытию дня ожидают снижения котировок до поддержки 61,36 руб., евро — до 64,88 руб.