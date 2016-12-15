Москва, 15 декабря, 2016, 08:19 — ИА Регнум. Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в своей статье в газете «Известия» заявил, что дефицита ПФР нет — расходы фонда обеспечиваются его доходами в полном объеме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионный фонд России

«Сразу хочу сказать, что все разговоры о дефиците бюджета Пенсионного фонда России — миф», — пишет Дроздов.

По его словам, доходы ПФР состоят из страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, выплачиваемых работодателями и самозанятыми гражданами, средств федерального бюджета на выплаты соцпенсий, маткапитала и социальных пособий, а также финансирования бюджетом льгот в системе обязательного пенсионного страхования.

«Это означает, что в 2017 году, как и в предыдущие годы, все пенсии и социальные пособия будут выплачиваться в срок и в полном объеме», — написал Дроздов, добавив, что выполнение социальных и пенсионных обязательств является безусловным приоритетом государства. Расходы на эти обязательства в 2017 вырастут: на выплату пенсий расходы ПФР вырастут на 327 млрд рублей, на социальные выплаты — на 262 млрд рублей.

Общий объем расходов бюджета ПФР в 2017 году составит 8 583,9 млрд рублей, что составляет 9,9% ВВП Российской Федерации. Доходная часть бюджета ПФР на 2017 год составит 8 363,5 млрд рублей.