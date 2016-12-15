Вашингтон, 15 декабря, 2016, 08:08 — ИА Регнум. Глава крупнейшей в США нефтяной компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон покидает свой пост. Ранее Дональд Трамп, избранный глава государства, назначил Тиллерсона новым госсекретарем Соединенных Штатов. Об отставке Тиллерсона сообщает пресс-служба компании.

Heavy.com Рекс Тиллерсон

«Рекс Тиллерсон объявил о своем намерении уйти в отставку в конце года после более 40 лет службы», — говорится в сообщении.

Пост главного исполнительного директора и председателя совета директоров ExxonMobil займет Даррен Вудс. Преемник Тиллерсона вступит в должности 1 января 2017 года. Ранее Вудс, которому 51 год, был президентом и членом совета директоров нефтяной компании.

В ExxonMobil Тиллерсона поздравили с назначением на пост госсекретаря и поблагодарили за руководство, службу и преданность предприятию. «Мы знаем, что его служение нации на посту госсекретаря будет столь же успешным и выдающимся», — отметили в руководстве компании.

Отмечается, что отставка Тиллерсона должна была состояться в марте 2017 года, когда ему исполняется 65 лет. Однако предприниматель принял решение перенести дату выхода на пенсию в связи с получением новой должности, с чем согласился и совет директоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря Дональд Трамп объявил о том, что выбрал Рекса Тиллерсона новым госсекретарем США. Однако назначение Тиллерсона должно получить одобрение Сената. Вступление Трампа в полномочия главы государства должно состояться 20 января 2017 года.

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