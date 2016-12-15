Лондон, 15 декабря, 2016, 08:05 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сандерленд» с минимальным счетом уступил «Челси» в домашнем матче шестнадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 14 декабря на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде, завершилась со счетом 0:1.

Chelseafc.com Матч «Сандерленд» — «Челси»

Героем матча стал нападающий гостей Сеск Фабрегас, нанесший голевой удар за пять минут до конца первого тайма.

После шестнадцати матчей чемпионата Англии лондонский «Челси» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. «Сандерленд», набравший 11 баллов, находится на 20-й позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 16-й тур

«Сандерленд» (Сандерленд) — «Челси» (Лондон) — 0:1 (0:1).

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