Москва, 15 декабря, 2016, 07:55 — ИА Регнум. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что не действия России, а Россия как таковая является смыслом и целью номер один политики ряда государств ЕС.

paulbr75 Караван

На своей страничке в Facebook Косачев написал, что 15 декабря на саммите ЕС будет обсуждаться Россия. Вне зависимости от действий России на Украине ли или в Сирии, обсуждать будут Россию — «в увязке с Россией». Ряд стран ЕС — Прибалтийские страны и Польша — бежали в Евросоюз из СССР и теперь не могут найти свое место и роль в изменившемся мире.

Их кураторы — Великобритания и Швеция, которые сделали «осмысленную антироссийскую политику своей «миссией». В этом контексте заявление Олланда и Меркель в пользу продления санкций против России говорит о том, что эти две страны «при их нынешних руководителях утратили реальное лидерство в ЕС, которым обладали последние десятилетия». Теперь они не ведущие, а ведомые.

«Евросоюз в его нынешнем виде — это караван, двигающийся со скоростью самого медленного верблюда, при этом в ложном направлении», — пишет Косачев. Он отметил, что инакомыслие в ЕС есть, но оно пресекается, и страны, выступающие против антироссийских санкций (например, Словакия, Греция, Кипр, Италия), вряд ли воспользуются 15 декабря правом вето на продление санкций.

«Мой вопрос — что это за корпорация такая, во имя чего и с кем? Куда пропала настоящая Европа с её историей, традициями, ценностями и идеалами? С её вкусом к свободе? И сколько можно прожить, кормясь лишь брюссельской капустой?» — заключил Косачев.

Напомним, 15 декабря антироссийские санкции со стороны Евросоюза, срок действия которых заканчивается 31 января 2017 года, могут быть продлены еще на шесть месяцев. Ограничения были введены западными странами в марте 2014 года, после того как в результате референдума Крым вошел в состав РФ.