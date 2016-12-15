Лондон, 15 декабря, 2016, 07:55 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Мидлсбро» на своем поле уступил «Ливерпулю» в матче шестнадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 14 декабря на стадионе «Риверсайд» в Мидлсбро, завершилась со счетом 0:3.

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В составе победителей голевыми действиями отметились Адам Лаллана (дубль) и Дивок Ориги.

После шестнадцати матчей чемпионата Англии «Ливерпуль» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 34 очка. «Мидлсбро», набравший 15 баллов, находится на 17-й позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 16-й тур

«Мидлсбро» — «Ливерпуль» — 0:3 (0:1).

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